Стало известно, ради чего Иран пошел на переговоры с США

Reuters: в Иране предложили США прямые переговоры в обмен на жест доброй воли

В Иране предложили США прямые переговоры в обмен на «жест доброй воли». Об этом пишет Reuters.

«Снимите некоторые санкции или разморозьте некоторые средства», — описали ожидаемый вид этого жеста источники агентства.

Отмечается, что предстоящие непрямые переговоры в Омане в Тегеране воспринимают с опаской из-за недоверия к американской стороне.

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

8 апреля глава МИД Ирана Арагчи заявлял, что Тегеран выбрал переговоры с США через посредников. В ночь на 8 апреля он заявил, что делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров 12 апреля.

При этом президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил, что страны уже ведут прямые переговоры на высоком уровне.

Ранее в МИД РФ подтвердили консультации России, Китая и Ирана.