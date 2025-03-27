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Во Франции резко отреагировали на слова Зеленского в адрес Уиткоффа

Политик Филиппо раскритиковал Зеленского за высказывания в адрес Уиткоффа
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Thomas Peter/Reuters

Высказывания Владимира Зеленского в адрес спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа говорят о том, что украинский лидер не хочет мирного урегулирования. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети Х.

По мнению Филиппо, Зеленский «яростно набросился» на Стивена Уиткоффа, назвав его «агентом Кремля» за желание урегулировать конфликт Москвы и Киева. Он счел позорным такое обращение к посланнику Дональда Трампа.

Высказывания Зеленского демонстрируют его нежелание завершать боевые действия, так как при их продолжении он может сохранять власть без необходимости проводить выборы, указал французский политик.

До этого Уиткофф заявлял, что статус регионов, которые вошли в состав РФ, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. Он отметил, что нельзя упускать из внимания референдумы, которые прошли на этих территориях. Кроме того, необходимо учитывать мнение жителей этих регионов, которые проголосовали за то, чтобы находиться под российским правом. При этом спецпосланник добавил, что важной частью переговоров является признание регионов международным сообществом, в том числе и Украиной.

Ранее Зеленский оценил слова Уиткоффа о новых регионах России.

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