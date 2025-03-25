Зеленский оценил слова Уиткоффа о новых регионах России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о новых регионах России. Он выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы», передает «Европейская правда».

Зеленский указал, что есть много информации, которую распространяют «те или иные люди», и она очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Он выразил сожаление по поводу того, что «в США есть некоторые голоса на высоком уровне, которые распространяют российские нарративы».

Украинский лидер сказал, что Уиткофф очень много времени провел в диалоге с президентом России Владимиром Путиным и понадеялся, что их отношения будут ухудшаться, как и отношения между Москвой и Вашингтоном.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал спецпосланник.

Ранее в Британии заявили, что Уиткофф «напал» на Стармера из-за позиции по Украине.