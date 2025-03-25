Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский оценил слова Уиткоффа о новых регионах России

Зеленский выразил сожаление по поводу слов Уиткоффа о новых регионах России
close
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о новых регионах России. Он выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы», передает «Европейская правда».

Зеленский указал, что есть много информации, которую распространяют «те или иные люди», и она очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Он выразил сожаление по поводу того, что «в США есть некоторые голоса на высоком уровне, которые распространяют российские нарративы».

Украинский лидер сказал, что Уиткофф очень много времени провел в диалоге с президентом России Владимиром Путиным и понадеялся, что их отношения будут ухудшаться, как и отношения между Москвой и Вашингтоном.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал спецпосланник.

Ранее в Британии заявили, что Уиткофф «напал» на Стармера из-за позиции по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами