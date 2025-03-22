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В США назвали центральный вопрос конфликта на Украине

Уиткофф: статус присоединившихся к России регионов является центральным вопросом
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

США считают центральным вопросом конфликта на Украине статус регионов, которые вошли в состав России, а также их признание международным сообществом. Об этом заявил специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что диалог с Россией по данному вопросу проходит «позитивно».

13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с РФ. Он отметил, что эта тема требует детального обсуждения на переговорах, при этом позиция Киева остается неизменной.

16 марта помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от каких-то территорий в обмен на гарантии безопасности.

Ранее в США сделали тревожное для Украины заявление о занятых Россией территориях.

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