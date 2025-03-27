В Польше запустят программу подготовки граждан к последствиям войны

Польские власти планируют подготовить граждан страны к последствиям возможного вооруженного конфликта с РФ. Об этом в ходе интервью для газеты Politico заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула.

Он рассказал, что жителей страны будут обучать основам кибербезопасности и приемам оказания медицинской помощи. Кроме того, чиновники рассматривают возможность расширить школьную программу и ввести для учеников занятия по гражданской обороне.

«Мы хотим, чтобы польское государство дало понять, что мы уважаем тех, кто вносит свой вклад в нашу оборону. Если мы будем готовы, и если РФ будет знать об этом, это станет серьезным сдерживающим фактором», — отметил Кукула.

Начальник Генштаба добавил, что с этой целью власти могут ввести компенсации или налоговые льготы для участников программы по подготовке населения к последствиям конфликта. То же касается их работодателей.

Кроме того, Веслав Кукула высказался о программе подготовки военнослужащих и резервистов к возможным боевым действиям, создание которой анонсировал премьер-министр республики Дональд Туск. Он пояснил, что главной целью этой инициативы является увеличение численности армии и повышение ее эффективности.

Ожидается, что руководство Польши представит план подготовки солдат и гражданского населения к возможному конфликту до конца марта 2025 года. После этого начнется законодательная работа.

Ранее в Польше рассказали, на сколько стране хватит имеющихся у нее боеприпасов в случае начала вооруженного конфликта.