В Кремле объяснили накладку со звуком с совещания Путина в Курской области

Звук на видеозаписи совещания, которое провел президент России Владимир Путин на одном из пунктов управления курской группировкой, «поплыл» из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видеодорожкой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, видео выложено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля отметил, что это была не прямая трансляция, а запись, но было принято решение показать материал скорее, позднее его отредактировали.

«Иногда бывает, что называется, «поплыл звук», разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. Был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок, или скорее проинформировать общественность», — сказал Песков.

Также Песков объяснил, что появление Путина в военной форме является сигналом решимости как можно скорее завершить освобождение Курской области.

Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой Вооруженных сил России в форме с армейским камуфляжем. Это первое посещение российским лидером Курской области с момента нападения украинской армии на регион.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.