Лавров заявил о «науськивании» ЕС Киева для продолжения боевых действий

Европейский союз (ЕС) продолжает «науськивать» Киев на продолжение боевых действий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что в то время, когда по теме украинского конфликта меняется расстановка политических сил, что проявилось при голосовании в Организации Объединенных Наций, Европа «тут же пытается эту тенденцию подорвать».

«[ЕС] объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании [Метте Фредериксен], что в данной ситуации для Украины мир хуже войны», — указал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что менталитет «или с нами, или против нас», которого придерживается Европа, «очень губительно сказывается на любых процессах». Также Лавров отметил, что роль ЕС в раздувании кризисов, как и репутация союза за долгие столетия развития человечества вполне остаются в том же состоянии.

Также министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал.

В свою очередь социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что Россия нанесла сокрушительное политическое поражение Европе. По словам эксперта,

до начала специальной военной операции на Украине Европа не воспринимала РФ как равного партнера и не могла осознать, что Россия может «сокрушить его одним ударом». При этом украинский кризис ярко продемонстрировал силу России, заключил Орсини.

Ранее в Польше сделали мрачное заявление об Украине.