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В Польше сделали мрачное заявление об Украине

Экс-премьер Польши Миллер заявил о поражении Украины в конфликте с РФ
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Валерий Мельников/РИА Новости

Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью Polsat.

«Похоже, что Украина потерпела поражение в этой войне», — отметил польский политик.

25 февраля глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков дал мрачный прогноз для Евросоюза после завершения конфликта. Он считает, что поражение Украины, которое европейские лидеры так отчаянно стараются не замечать, приведет ЕС к «украинскому синдрому». Это, по мнению Пушкова, станет причиной ослабления власти Брюсселя и кризиса евроинтеграции, вплоть до откола от ЕС ряда государств. В результате сенатор не исключил возможного распада Евросоюза в будущем.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любое соглашение, подписанное Украиной, не должно означать ее капитуляции. Прекращение огня в стране, по мнению французского лидера, не может быть достигнуто без гарантий безопасности для Киева. Макрон подчеркнул, что мирный договор должен обеспечить суверенитет Украины и позволить ей вести переговоры с другими заинтересованными сторонами.

Ранее стало известно, что в США собирается группа мира по Украине.

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