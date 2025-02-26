Россия нанесла сокрушительное политическое поражение Европе. Об этом в статье для издания IL Fatto Quotidiano пишет социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Реальность заключается в том, что Россия политически разрушила Европейский союз», — отмечает автор.

По словам Орсини, Евросоюзу теперь необходимо восстанавливаться на фоне этой «трагической действительности».

Как говорится в материале, до начала СВО на Украине Европа не воспринимала РФ как равного партнера и не могла осознать, что Россия может «сокрушить его одним ударом». При этом украинский кризис ярко продемонстрировал силу России, подытоживает Орсини.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса.

Выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, глава государства также отметил, что российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым за помощью в разработке технологических решений, которые зачастую превосходят зарубежные аналоги по эффективности.

Ранее Путин выразил надежду, что Запад осознает пагубность ограничений в области науки.