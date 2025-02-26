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Лавров ответил на вопрос о размещении европейских миротворцев на Украине

Лавров: Россия не рассматривает варианты с европейскими миротворцами на Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Российская сторона не рассматривает вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, его слова приводит РИА Новости.

«Мы никаких вариантов не можем рассматривать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.

Накануне стало известно, что власти Великобритании и Франции обсуждают возможность отправки на Украину до 30 тыс. миротворцев. Газета The Wall Street Journal отметила, что успех инициативы Великобритании и Франции будет зависеть от способности европейских лидеров убедить президента США в целесообразности плана по размещению миротворцев на Украине.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко усомнился в эффективности подобного решения. Он выразил мнение, что миротворцы первыми сбегут в случае нового наступления российской армии.

Ранее Песков ответил на вопрос о готовности России к размещению миротворцев на Украине.

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