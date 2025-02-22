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Маск высказался об отключении Украины от Starlink

Маск опроверг, что США угрожают отключить Украину от Starlink
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Глава американского департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардер Илон Маск на своей странице в X опроверг, что США угрожают Украине отключить систему спутниковой связи Starlink, развернутую компанией миллиардера SpaceX.

Он заявил, что появившиеся в СМИ данные об этом — ложь.

«Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) (Маск имеет в виду The Associated Press. — «Газета.Ru») по количеству лживых новостей», — написал бизнесмен.

22 февраля Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, если президент Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink. Это обернется большими проблемами для ВСУ. На Украине заявили, что ничего страшного не происходит и пока все работает. А в России утверждают, что Starlink — это единственное, на чем держится украинская оборона.

Ранее в Госдуме заявили, что США отправили Зеленскому «черную метку».

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