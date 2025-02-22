«Черная метка для Зеленского»: США угрожают отключить Украину от Starlink

Если Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink. Это обернется большими проблемами для ВСУ, пишет Reuters. На Украине заявили, что ничего страшного не происходит и пока все работает. В России утверждают, что Starlink — это единственное, на чем держится украинская оборона.

«Путеводная звезда для Украины»

На переговорах США и Украины о полезных ископаемых, американская сторона поднимала вопрос об ограничении доступа страны к спутниковой системе Starlink, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это случилось после того, как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение главы минфина США Скотта Бессинта.

«Starlink обеспечивает критически важную интернет-связь для Украины и ее вооруженных сил», — отмечает Reuters.

По данным агентства, к этой теме вновь вернулись в минувший четверг на переговорах между спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом и Владимиром Зеленским.

«Во время встречи Украине сообщили, что ей грозит неминуемое отключение от сервиса, если она не заключит сделку по критически важным минералам», — анонимно сообщил Reuters один из участников переговоров. Он охарактеризовал Starlink как «путеводную звезду для Украины» и заявил, что потеря доступа к системе стала бы очень серьезным ударом.

Что такое Starlink? Starlink — система спутниковой связи от компании SpaceX Илона Маска, предназначенная для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Это достигается благодаря множеству небольших аппаратов на низкой околоземной орбите (каждый спутник весит около 260 кг). Для подключения необходим индивидуальный терминал, в состав которого входят спутниковая тарелка, роутер и блок питания. Для работы со Starlink пользователям не требуются специальные технические знания, настройка происходит автоматически.



После начала СВО Илон Маск по просьбе украинского правительства поставил на Украину несколько тысяч терминалов Starlink, которые используются, в основном, в военных целях. При этом действие системы не распространяется на Крым, то есть ВСУ не могут применять ее для наведения на цели на территории полуострова.

Официальных заявлений от США по этому поводу пока не было.

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«Если не иметь плана «Б» — начнется хаос»

На публикацию отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить «пропало все». Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают », — написал он в Telegram-канале.

Эту точку зрения не разделяет украинский волонтер Мария Берлинская, которая несколько дней назад уже писала о возможном отключении Starlink.

«Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана «Б» — начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Starlink нет», — писала она в своем Telegram-канале.

Глава минцифры Украины Михаил Федоров допустил отключение терминалов Starlink. Однако катастрофы, по его мнению, не будет.

«ВСУ немедленно посыплются»

Starlink критически важен для обороны Украины, в случае отключения от нее подразделения ВСУ «немедленно посыплются», сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Starlink — это единственное, на чем еще держится украинская оборона. Связь на войне — одна из самых главных составляющих, и, если не будет координации между подразделениями ВСУ, они немедленно посыплются, откатываясь к самому Киеву», — сказал он.

По словам Журавлева, группировка спутников Starlink дает достаточно устойчивое соединение, и влиять на нее можно, лишь атакуя их в космосе — «где вообще-то еще никто не пробовал воевать», так как это запрещено международными соглашениями.

«Если и в самом деле США примут такое решение, мы будем его только приветствовать, оно будет способствовать приближению нашей победы», — сказал он.

При этом Журавлев отметил, что связью Starlink неофициально пользуются и российские бойцы, поэтому армейскому руководству нужно быть готовым к возможному отключению системы над Украиной.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что угроза отключения Starlink для Украины является серьезным предупреждением для Владимира Зеленского.

«Для Зеленского — это «черная метка». Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды», — подчеркнул парламентарий.

Как ВСУ используют Starlink

Ограничение доступа ВСУ к системе Starlink в первую очередь негативно отразится на возможностях артиллерийских подразделений украинской армии, сообщает портал «Военное обозрение».

«Военные эксперты уже подсчитали, что в этом случае скорость принятия решений по стрельбе может снизиться в десятки раз», — отмечается в публикации.

Кроме того, Starlink используется украинскими военными для получения разведданных беспилотников в режиме реального времени, а также «для обмена данными, координации, отправки конфиденциальной и «чувствительной» информации». Также система необходима для поддержания каналов связи украинского командования с военными советниками США и НАТО, которые находятся за границей.