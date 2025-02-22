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«Черная метка для Зеленского»: США угрожают отключить Украину от Starlink

Депутат Белик назвал отключение Starlink для Украины черной меткой Зеленскому
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Scott Peterson/Getty Images
Если Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink. Это обернется большими проблемами для ВСУ, пишет Reuters. На Украине заявили, что ничего страшного не происходит и пока все работает. В России утверждают, что Starlink — это единственное, на чем держится украинская оборона.

«Путеводная звезда для Украины»

На переговорах США и Украины о полезных ископаемых, американская сторона поднимала вопрос об ограничении доступа страны к спутниковой системе Starlink, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это случилось после того, как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение главы минфина США Скотта Бессинта.

«Starlink обеспечивает критически важную интернет-связь для Украины и ее вооруженных сил», — отмечает Reuters.

По данным агентства, к этой теме вновь вернулись в минувший четверг на переговорах между спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом и Владимиром Зеленским.

«Во время встречи Украине сообщили, что ей грозит неминуемое отключение от сервиса, если она не заключит сделку по критически важным минералам», — анонимно сообщил Reuters один из участников переговоров. Он охарактеризовал Starlink как «путеводную звезду для Украины» и заявил, что потеря доступа к системе стала бы очень серьезным ударом.

Официальных заявлений от США по этому поводу пока не было.

«Если не иметь плана «Б» — начнется хаос»

На публикацию отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить «пропало все». Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — написал он в Telegram-канале.

Эту точку зрения не разделяет украинский волонтер Мария Берлинская, которая несколько дней назад уже писала о возможном отключении Starlink.

«Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана «Б» — начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Starlink нет», — писала она в своем Telegram-канале.

Глава минцифры Украины Михаил Федоров допустил отключение терминалов Starlink. Однако катастрофы, по его мнению, не будет.

«ВСУ немедленно посыплются»

Starlink критически важен для обороны Украины, в случае отключения от нее подразделения ВСУ «немедленно посыплются», сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Starlink — это единственное, на чем еще держится украинская оборона. Связь на войне — одна из самых главных составляющих, и, если не будет координации между подразделениями ВСУ, они немедленно посыплются, откатываясь к самому Киеву», — сказал он.

По словам Журавлева, группировка спутников Starlink дает достаточно устойчивое соединение, и влиять на нее можно, лишь атакуя их в космосе — «где вообще-то еще никто не пробовал воевать», так как это запрещено международными соглашениями.

«Если и в самом деле США примут такое решение, мы будем его только приветствовать, оно будет способствовать приближению нашей победы», — сказал он.

При этом Журавлев отметил, что связью Starlink неофициально пользуются и российские бойцы, поэтому армейскому руководству нужно быть готовым к возможному отключению системы над Украиной.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что угроза отключения Starlink для Украины является серьезным предупреждением для Владимира Зеленского.

«Для Зеленского — это «черная метка». Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды», — подчеркнул парламентарий.

Как ВСУ используют Starlink

Ограничение доступа ВСУ к системе Starlink в первую очередь негативно отразится на возможностях артиллерийских подразделений украинской армии, сообщает портал «Военное обозрение».

«Военные эксперты уже подсчитали, что в этом случае скорость принятия решений по стрельбе может снизиться в десятки раз», — отмечается в публикации.

Кроме того, Starlink используется украинскими военными для получения разведданных беспилотников в режиме реального времени, а также «для обмена данными, координации, отправки конфиденциальной и «чувствительной» информации». Также система необходима для поддержания каналов связи украинского командования с военными советниками США и НАТО, которые находятся за границей.

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