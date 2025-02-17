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Экс-премьер Словакии призвал не дискутировать о статусе Крыма

Экс-премьер Словакии Чарногурский сообщил, что Крым является частью России
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Unsplash

Крымский полуостров является частью России, дискуссии о его статусе не имеют смысла. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии, председатель Международной ассоциации друзей Крыма Ян Чарногурский в беседе с «Известиями».

«Крым является частью территории РФ. Сомнения или какие-либо дискуссии о легитимности или нелегитимности этого референдума бесполезны», — отметил он.

Чарногурский обратил внимание на то, что референдум провели до того, как полуостров стал частью Российской Федерации.

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне никогда не вернут Крым Украине. По его словам, граждане России никогда не уйдут оттуда, где находятся.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней». Он отметил, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности РФ.

Президент также отметил, что история Крыма неотделима от истории России. Путин напомнил, что на крымской земле находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры.

Ранее iPhone признал Крым частью России.

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