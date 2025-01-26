Лукашенко заявил, что Россия не отдаст Крым

Лукашенко: россияне никогда не вернут Крым Украине и не уйдут оттуда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне никогда не вернут Крым Украине. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, граждане России никогда не уйдут оттуда, где находятся.

В октябре Лукашенко заявил о своей готовности посетить полуостров, хотя конкретные сроки поездки он не указал.

Лукашенко отмечал, что вопросы, касающиеся статуса Крыма, были решены в одностороннем порядке, при этом «международное сообщество» по-прежнему не рассматривает Крым как часть России. Он подчеркнул, что Беларусь с момента присоединения Крыма к РФ активно сотрудничает с полуостровом. Кроме того, президент отметил, что Минск оказывает поддержку Донбассу и Новороссии.

До этого Лукашенко заявил, что Запад согласен со статусом полуострова Крым как российской территории.

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