Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, заявил президент страны Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней». Слова главы государства приводит сайт Кремля.

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь – ее неотъемлемая часть», — сказал Путин.

Он отметил, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности РФ.

Президент также отметил, что история Крыма неотделима от истории России. Путин напомнил, что на крымской земле находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры.

Глава государства убежден, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, будет интересна самому широкому кругу читателей. Путин поблагодарил коллектив авторов за большой, кропотливый, по-настоящему подвижнический труд.

До этого Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По словам президента, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своей первой встрече с президентом РФ.