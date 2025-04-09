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США ввели санкции против лиц, связанных с ядерной программой Ирана

США ввели санкции против пяти юрлиц, которые связаны с ядерной программой Ирана
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Соединенные Штаты расширили санкционные списки, включив в них ряд лиц, которые связаны с развитием ядерной программы Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление минфина США.

«Внесены в санкционные списки пять базирующихся в Иране компаний и один человек за их поддержку ключевых организаций, которые управляют и следят за иранской ядерной программой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень попали компании, которые производят технологии либо закупают их для Иранской компании центрифужных технологий и Организации по атомной энергии Ирана.

9 апреля иранский парламентарий Хосейн Эмами-Рад заявил, что Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем другие страны могут себе представить, а единственное, что останавливает Тегеран от реализации проекта, это религиозное предписание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Фетва, запрещающая применение ядерного оружия и оружия массового поражения как нацеленного на невинных людей, была принята Али Хаменеи в 2005 году. Тогда же она была оглашена на заседании МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Ранее в США выразили желание разрешить мирным путем кризис с Ираном.

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