На данный момент детские лагеря Краснодарского края и Крыма не затронуты выбросами мазута. В лагерях «‎Орленок» и «‎Смена» уже отдыхают дети. Об этом сообщила и.о. директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения Анна Тимофеева, ее цитирует «Интерфакс».

Тимофеева рассказала, что Минпросвещения совместно с представителями МЧС и Роспотребнадзора выполняют постоянный мониторинг ситуации на территории Анапы. По ее словам, всего в 2025 году в Краснодарском крае отдохнут, по предварительным подсчетам, 26 тысяч детей.

Обычно в летний сезон, по словам представителя ведомства, в лагерях отдыхают около 100 тысяч детей, однако уже 16 тысяч путевок вернули. В связи с этим Минпросвещения направило запрос в регионы по поводу переноса срока закупки путевок в детские лагеря Краснодарского края, с февраля на апрель 2026 года.

Тимофеева подчеркнула, что ход летнего сезона и возможность купаться в море для детей в лагерях будет зависеть от позиции МЧС и Роспотребнадзора.

Летний отдых в Анапе в этом году оказался под угрозой срыва из-за разлива нефтепродуктов в результате аварии двух танкеров. Они потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. По данным Минтранса РФ, в Черном море после ЧС находится 3,1 тысячи тонн мазута.

Ранее эксперты объяснили, можно ли предстоящим летом купаться в море Анапы.