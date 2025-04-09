Россиянка обвинила возлюбленного в изнасиловании морковью

В Нижнем Новгороде 42-летняя женщина обвинила своего судимого 49-летнего возлюбленного в изнасиловании корнеплодом. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает NewsNN.

В начале апреля местная жительница обратилась в отдел полиции и заявила, что ее судимый, в том числе по тяжкой уголовной статье, избранник изнасиловал ее с помощью моркови. Стражи порядка прибыли на место преступления, осмотрели квартиру и изъяли корнеплод.

По факту произошедшего организована проверка. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого жительница Благовещенска выдумала изнасилование, чтобы скрыть измену. При приеме у нее заявления женщина неоднократно была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Ранее туристы с Урала приехали в Петербург и изнасиловали пьяную школьницу в отеле.