Пять украинских беспилотников сбили над двумя регионами России

Минобороны РФ: пять дронов ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями

Над территориями Белгородской и Курской областей сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены в период с 15:05 до 17:40 по московскому времени, отметили в ведомстве. Три БПЛА сбили над Курской областью, два — над Белгородской.

Для ликвидации беспилотников применялись дежурные средства противовоздушной обороны.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Из них 158 беспилотников были уничтожены вне зоны специальной военной операции. Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.