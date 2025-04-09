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Космический зонд зафиксировал рекордный выброс очень редкого изотопа на Солнце

TAJ: в солнечном ветре обнаружили превышение концентрации гелия-3 в 200 тыс. раз
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NASA/SDO

Космический аппарат Solar Orbiter (совместная миссия NASA и Европейского космического агентства) обнаружил беспрецедентную концентрацию крайне редкого изотопа гелия-3 в солнечном ветре. Открытие, сделанное международной группой ученых под руководством Юго-Западного исследовательского института (SwRI) в США, может пролить свет на механизмы ускорения солнечных энергетических частиц. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

По словам специалистов, гелий-3 встречается в Солнечной системе крайне редко — его соотношение с более распространенным гелием-4 составляет всего 1 к 2500.

Однако в данном случае приборы зафиксировали невероятное превышение нормальной концентрации в 200 тыс. раз. Более того, эти частицы были ускорены до значительно более высоких скоростей, чем тяжелые элементы.

Уникальное событие произошло в небольшой солнечной струе на краю корональной дыры — области с открытыми магнитными линиями. Наблюдения показали, что магнитное поле в этом регионе было необычно слабым для активных солнечных областей, что подтверждает теорию о преимущественном ускорении гелия-3 в слабо намагниченной плазме.

Особенностью этого явления стало также необычное соотношение элементов: вместо ожидаемого увеличения тяжелых ионов, таких как железо, приборы зарегистрировали аномально высокое содержание углерода, азота, кремния и серы.

За последние 25 лет ученые наблюдали лишь 19 подобных событий, что делает нынешнее открытие особенно ценным.

Ранее астрономы нашли странный радиовсплеск в неожиданном месте.

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