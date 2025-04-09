Вулин сообщил, что ценности Евросоюза больше не устраивают Сербию

Ценности Евросоюза больше не устраивают Сербию. Об этом заявил вице-премьер республики Александар Вулин в беседе с ТАСС.

«ЕС — это больше не тот набор ценностей, которым мы восхищались», — отметил он.

Вулин подчеркнул, что это уже «не Европа [генерала Шарля] де Голля» и «свободных наций». Сербия разделяет ценности «и с Россией, и с Китаем, и все больше с США», добавил он.

Кроме того, вице-премьер республики заявил, что Россия является единственным прочным историческим союзником Сербии.

Вулин до этого сообщил, что Евросоюз наметил проект в целях свержения президента Сербии Александара Вучича при поддержке западных спецслужб. По словам Вулина, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он. Также Вулин подчеркнул, что Белград никогда не присоединится к НАТО.

Ранее Вулин заявил, что Запад обманом выводит народ Сербии на улицы.