Стало известно, где пройдет чемпионат Азии и Океании по самбо

Чемпионат Азии и Океании по самбо пройдет в Узбекистане 14-20 апреля

Чемпионат Азии и Океании по самбо 2024 года пройдет в Узбекистане с 14 по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

На турнире будут разыграны 88 комплектов медалей по спортивному и боевому самбо среди мужчин, женщин, юношей, девушек и кадетов. Также будут разыграны награды в шести весовых категориях в семи возрастных группах, а также по самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены) и SVI-2 (слабовидящие).

«Ассоциация самбо Узбекистана неоднократно принимала у себя крупные турниры. В этом году также запланирована насыщенная программа соревнований. Хочу подчеркнуть, что конкуренция заметно возросла в последние годы», — заявил вице-президент ФИАС Аламжон Муллаев.

Генеральным партнером турнира выступит нефтяная компания «Роснефть», а официальным — банк ВТБ.

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