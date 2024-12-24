В конгрессе США сочли обоснованными претензии Трампа к Панаме

Член палаты представителей США Карлос Хименес назвал угрозу избранного президента США Дональда Трампа вернуть Панамский канал «законной». Его слова приводит The Hill.

«Я всегда воспринимаю президента всерьез, и это… [реальная] угроза Панаме. Он хочет более выгодную сделку, и я думаю, что нам нужно получить более выгодную сделку от Панамы», — сказал Хименес.

Накануне будущий американский президент заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

После этого журнал Der Spiegel написал, что Трамп угрожает вернуть Панамский канал, поскольку стремится в первую очередь укрепить американскую экономику, и вряд ли откажется от своего намерения «по крайней мере на словах».

Ранее на Кубе увидели угрозу в заявлении Трампа о Панамском канале.