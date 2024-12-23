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На Кубе увидели угрозу в заявлении Трампа о Панамском канале

МИД Кубы счел заявление Трампа о Панамском канале угрозой безопасности полушария
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Global Look Press

МИД Кубы назвал угрозой заявление избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале. Об этом заявил министр страны Бруно Родригес, его цитирует РИА Новости.

«Панамский канал принадлежит только этой нации. Доктрина Монро — это неоколониальное оружие против нашей Америки. Это угроза суверенитету Панамы, миру и безопасности полушария», — сказал он.

Накануне будущий американский президент заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Позже президент страны Хосе Рауль Мулино отреагировал на заявление будущего президента США. Он подчеркнул, что судоходный канал не станет собственностью Вашингтона, поскольку принадлежит Панаме на основании договора от 1977 года.

Ранее Трамп опубликовал фото Панамского канала с флагом США.

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