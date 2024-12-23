Стало известно, зачем Трампу Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп угрожает вернуть Панамский канал, поскольку стремится в первую очередь укрепить американскую экономику, и вряд ли откажется от своего намерения «по крайней мере на словах». Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что через Панамский канал ежегодно проходит около 14 тысяч судов и около пяти процентов мировой морской торговли. Der Spiegel указывает, что для Соединенных Штатов важен импорт автомобилей и товаров из Азии, и Вашингтон также экспортирует через канал сырье, в том числе сжиженный газ.

«Помимо своей идеологической борьбы, Трамп в первую очередь стремится к укреплению американской экономики. Уже по одной этой причине он вряд ли слишком быстро откажется от Панамского канала, по крайней мере, на словах», — говорится в тексте.

Накануне будущий американский президент заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Ранее на Кубе увидели угрозу в заявлении Трампа о Панамском канале.