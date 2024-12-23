Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, зачем Трампу Панамский канал

Spiegel: Трамп угрожает вернуть Панамский канал ради укрепления экономики США
close
Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп угрожает вернуть Панамский канал, поскольку стремится в первую очередь укрепить американскую экономику, и вряд ли откажется от своего намерения «по крайней мере на словах». Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что через Панамский канал ежегодно проходит около 14 тысяч судов и около пяти процентов мировой морской торговли. Der Spiegel указывает, что для Соединенных Штатов важен импорт автомобилей и товаров из Азии, и Вашингтон также экспортирует через канал сырье, в том числе сжиженный газ.

«Помимо своей идеологической борьбы, Трамп в первую очередь стремится к укреплению американской экономики. Уже по одной этой причине он вряд ли слишком быстро откажется от Панамского канала, по крайней мере, на словах», — говорится в тексте.

Накануне будущий американский президент заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Ранее на Кубе увидели угрозу в заявлении Трампа о Панамском канале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами