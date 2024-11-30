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В Крыму заявили, что Зеленский хочет подставить Трампа

Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский стремится подставить Трампа

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Shannon Stapleton/Reuters

Продолжением эскалации конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский стремится подставить новоизбранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, у Зеленского своя политическая стратегия, Киев от нее не отказывался и будет делать все до инаугурации Трампа (20 января. — прим. ред.), чтобы переложить конфликт на его плечи.

«Зеленский стремится подставить Трампа, а Байден, разрешая ВСУ бить по территории России дальнобойными ракетами, ему в этом очень помогает», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента уверен, что действующий президент США Джо Байден и Зеленский намеренно «подливают масло в огонь», чтобы показать неспособность Трампа сдержать слово и завершить украинский конфликт за сутки.

Как предполагает парламентарий, Трамп осознавал, что, если он завершит конфликт в течение одного дня, то это станет его политической победой, он получит образ эффективного президента. Однако, если наступление мира на Украине затянется, продолжатся боевые действия, это будет означать его проигрыш. Поэтому, с точки зрения демократов, Трамп должен проиграть свою войну, идя на мир, сказал Константинов.

Ранее в США оценили слова Зеленского о готовности не возвращать территории.

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