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В США оценили слова Зеленского о готовности не возвращать территории

Bloomberg: Зеленский дал сильный сигнал, что готов не возвращать территории

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Kevin Lamarque/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта без возвращения территорий Украиной стало «сильным сигналом» о намерениях президента страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить войну без возвращения всех территорий», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что президент США Джо Байден усилил поддержку Украины в последние недели своего президентства. Эти шаги направлены на укрепление позиций Зеленского на переговорах о прекращении огня, которые, как ожидается, будет вести избранный президент США Дональд Трамп, говорится в материале.

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.

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