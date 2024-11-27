Российская миссия в ООН заявила, что администрация действующего президента США Джо Байдена, похоже, стремится максимально «поднагадить» России и новой команде победившего на выборах Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в постпредстве РФ при ООН сочли, что новые удары ВСУ западным оружием после испытания «Орешника» говорят о том, что украинские власти, похоже, не вняли предупреждениям.

В среду, 27 ноября, газета «Украинская правда» написала, что офис президента Украины Владимира Зеленского рассчитывал на лидерство Камалы Харрис на президентских выборах в США, так как после избрания Дональда Трампа украинский «план победы» потерял актуальность. В публикации обратили внимание, что то, что могло сработать с действующим президентом США, выглядит «почти нереальным» с Трампом, включая приглашение страны в НАТО.

Источник издания с контактами в штабе Трампа заявил, что в данный момент избранный президент на 90% занимается поиском людей в свой кабинет, а остальные 10% — другие вопросы. Политик получил доступ к секретной информации, в том числе разведданные, и изучает ее.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.