На Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассчитывал на победу Камаллы Харрис на президентских выборах в США, но после победы Дональда Трампа украинский «план победы» потерял актуальность. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе украинского лидера.

«...за какие-то двое суток стало очевидно, что описанный «план А» не сработал и необходимо быстро искать «план Б». Но это была очень сложная задачка. Ведь проблема заключалась не в том, что американские социологи и украинские аналитики ошиблись в прогнозах», — говорится в материале.

Проблема в том, отмечает издание, что большая работа Зеленского и его команды по подготовке «формулы мира» и попытки навязать миру свой план оказались под большим вопросом, «если не потеряли актуальность вообще». То, что могло сработать с действующим президентом США Джо Байденом, выглядит «почти нереальным» с Трампом, включая приглашение страны в НАТО, подчеркивает «УП».

Источник издания с контактами в штабе Трампа заявил, что в данный момент избранный президент на 90% занимается поиском людей в свой кабинет, а остальные 10% — другие вопросы. Политик получил доступ к секретной информации, в том числе разведданные, и изучает ее.

«И вся эта информация очень меняет взгляд на реальное положение дел. Поэтому если какой-то план и был, то его сейчас должны менять под реальность. Но пока никакого конца света нет», – сказал украинский политик.

Другой источник «УП» из команды Зеленского утверждает, что новая американская команда ждет от Украины какого-то «реалистичного» сценария окончания конфликта.

Ранее в офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров.