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Байден в шутку украл гавайскую булочку с армейского стола

NYP: Байден игриво украл гавайскую булочку из армейского буфета

Президент США Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета в ходе праздничного мероприятия по случаю Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«82-летний Байден бросил озорной взгляд на своих коллег-официантов, схватив закуску и украдкой откусив от нее, пока он готовился раздавать овощи военнослужащим и их семьям в секторе береговой охраны Нью-Йорка», — говорится в материале.

Авторы отметили, что американский лидер «стащил» булочку под песню Синди Лопер «Girl Just Want to Have Fun». После этого он взял микрофон и сказал, что «его уволили».

Преклонный возраст американского лидера стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения. Ситуация усугубилась после провальных для Байдена дебатов с соперником на выборах от республиканцев Дональдом Трампом.

Ранее Байден представился другим именем на приеме в Белом доме.

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