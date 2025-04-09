Стало известно, каким будет воинский призыв в ФРГ при новом правительстве

Новое правительство Германии будет развивать воинский призыв по шведской модели, служба в армии будет оставаться добровольной. Об этом заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

«Мы надеемся, что при достаточном количестве добровольцев мы сможем обеспечить рост численности бундесвера», — сказал он на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с социал-демократами (СДПГ).

В марте журнал Der Spiegel сообщал, что в конце прошлого года бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой личного состава, а также значительным износом военной инфраструктуры и нехваткой боеспособной техники.

Военный комиссар ФРГ Ева Хегль уточнила, что к концу прошлого года численность немецкой армии составляла порядка 180 тысяч человек, эта цифра стала на несколько тысяч меньше, чем в 2023 году. Хегль отметила, что цель бундесвера — увеличить личный состав до 203 тысяч человек к 2031 году — становится все менее реализуемой. Также комиссар обратила внимание на то, что средний возраст военнослужащих составляет 34 года, что означает провальную политику немецких властей по привлечению молодежи в ряды бундесвера.

Ранее ультраправая АдГ впервые догнала ХДС/ХСС в рейтинге политических партий Германии.