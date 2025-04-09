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Российский подросток чуть не ослеп, проносив контактные линзы три месяца подряд

В Подмосковье подросток чуть не ослеп, проносив контактные линзы три месяца
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Telegram-канал «Разборчивым почерком»

В Подмосковье 16-летний подросток три месяца ходил в линзах и чуть не ослеп. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Несовершеннолетний поступил в Детский центр им. Л.М. Рошаля с жалобами на боль в глазах, сильное помутнение зрения, покраснение, слезотечение, светобоязнь и отек век. Он признался врачу, что в течение трех месяцев носил не снимая однодневные контактные линзы, которые предназначены для ежедневной замены.

Медики диагностировали у подростка язву роговицы левого глаза, а в правом глазу нашли ворсину, которая начала врастать в ткани. У пациента был высокий риск перфорации и расплавления слоев роговицы, что могло привести к слепоте на левый глаз.

Офтальмологи провели подростку множество видов интенсивной терапии, благодаря чему состояние пациента улучшилось. После этого они извлекли у него из глаз те самые линзы. Через неделю несовершеннолетнего выписали, его ждет курс реабилитации.

Ранее ребенку зашили глаз после того, как его поцеловал взрослый с вирусом герпеса.

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