В России создали бескабинные грузовики

В Нижнем Новгороде создали бескабинные грузовики. Об этом сообщает портал Quto.ru.

По данным издания, сейчас бескабинные грузовики можно встретить только на территории Нижегородского автозавода. Изначально беспилотная грузовая платформа носила название NEOS и тестировалась на дорогах автополигона, чтобы научиться автономному движению по заданному маршруту. Теперь же разработка научилась выполнять некоторые задачи — например, перевозить кабины между цехами.

Запас хода грузовика составляет 120 километров, а максимальная скорость должна быть 20 км/ч. Однако пока он передвигается со скоростью человеческого шага. Ожидается, что в будущем NEOS будут использовать в различных отраслях, в том числе в аэропортах и на грузовых складах.

До этого стало известно, что грузовые автомобили Shacman, отозванные с российского рынка, планируется вернуть в Китай.

«Shacman планирует отозванные в России автомобили вернуть в Китай. Представители Shacman сообщили, что несут большие убытки, поскольку, по их словам, Росстандарт умышленно затягивает процедуру согласования отзыва автомобилей», — говорится в сообщении Telegram-канала No Limits.

Ранее продажи автомобилей УАЗ в России снизились на 34%.