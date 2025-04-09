В МИД назвали «удобной» позицию кабмина Франции по задержанию дипломата РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что спикер правительства Франции Софи Прима заняла «удобную» позицию, пытаясь не отвечать на вопросы о задержании российского дипломата.

Захарова обратила внимание на слова Примы, которая заявила, что «ничего не знает об этом деле», потому что ее «не информировали».

«Удобная Софи. Напомним ей эту цитату», — сказала Захарова.

9 апреля Захарова сообщила, что пограничная служба Франции задержала сотрудницу министерства. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в результате предпринятых демаршей российскому дипломату в конечном итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось целые сутки провести в пограничной зоне аэропорта, у нее изъяли компьютер и телефон. В МИД России был вызван французский посол в Москве Николя де Ривьер в связи с произошедшим.

Ранее Песков назвал непозволительным задержание российского дипломата во Франции.