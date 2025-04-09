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СМИ: на Украине продавали «туры на грабеж» в Курской области

ТАСС: в Сумах продавали «туры на грабеж» в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В городе Сумы на северо-востоке Украины продавали «туры на грабеж» в Курской области. Об этом заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, пишет ТАСС.

«В Сумах продавались туры на грабеж Суджи и Курской области», — отметил он.

По словам Григорьева, военнослужащие Вооруженных сил Украины и жители Сумской области забирали, в частности, деньги, украшения, электронику, бытовую технику, машины, сельскохозяйственную технику и детские игрушки.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад не сможет скрыть преступления украинских боевиков на территории Курской области, все виновные будут наказаны. Она добавила, что Запад закрывает глаза на преступления ВСУ, совершенные под Курском.

3 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство подразделения ВСУ, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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