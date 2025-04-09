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В России появился новый Chery Tiggo

Автобренд Chery анонсировал старт продаж Tiggo 7L в России
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Chery

Китайский автобренд Chery анонсировал старт продаж в России кроссовера Tiggo 7L с удлиненным кузовом и богатым набором опций. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Стоимость новинки в начальной версии составляет 2,58 млн рублей с учетом выгод. Модель получила удлиненный на 40 мм кузов в сравнении с Tiggo 7 Pro Max. Таким образом, длина автомобиля составила 4553 мм. Новинка будет доступна в трех комплектациях. Во всех них будет предусмотрен передний привод, 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с. и семиступенчатый «робот».

В число опций вошли изогнутый сдвоенный дисплей, кожаные сиденья с электрорегулировкой, черный потолок и прочие т.д.

В Китае Chery Tiggo 7L автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

До этого сообщалось, что в России из линейки кроссоверов Chery уберут модель Tiggo 7 Pro Max. Ее заменят на Chery Tiggo 7L.

«Новые кроссоверы Chery Tiggo 7L постепенно заменят в России актуальные Tiggo 7 Pro Max», — рассказали порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе Chery.

Ранее в России создали бескабинные грузовики.

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