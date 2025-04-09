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В Европе не захотели продлевать действие «торгового безвиза» с Украиной

«Европейская правда»: ЕС не продлит торговый безвиз с Украиной
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РИА Новости

Евросоюз не намерен продлевать режим торговой либерализации с Украиной в июне 2025 года, когда заканчивают свое действие меры «торгового безвиза» ЕС и Киева. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Европейский союз не введет новые торговые преференции для Украины сразу после завершения действия действующего механизма торговой либерализации после 5 июня 2025 года», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом ЕС намерен внести «некоторые изменения» в условия зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Источники издание отметили, что после 5 июня 2025 года – когда завершаются действующие меры «торгового безвиза», предоставленные ЕС Украине льготные условия торговли вернутся к довоенным.

В конце марта сообщалось, что Европейский союз намерен с июня текущего года ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Европейские министры призвали ЕК отменить повышенные квоты на украинскую аграрную продукцию. По их мнению, их нужно вернуть до уровня февраля 2022 года. Также главы ведомств предложили обязать компании из Украины придерживаться стандартов рынка Евросоюза.

Ранее эксперт назвал главное условие для возобновления отношений России и ЕС.

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