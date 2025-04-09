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ХДС/ХСС заключила коалиционное соглашение с СДПГ для борьбы с пошлинами

Reuters: ХДС/ХСС Мерца заключил коалиционное соглашение с СДПГ
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Блок Христианского демократического союза Фридриха Мерца с Христианским социалистическим союзом заключил коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии. Об этом пишет Reuters.

Задачей новой коалиции было названо поддержание экономики Германии на фоне новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Стороны договорились о снижении налогов для лиц со средним и низким доходом, снижении корпоративного налога и цен на энергоносители, а также о поддержке автомобильной промышленности и отмене спорного закона о цепочках поставок.

Также стороны договорились ужесточить миграционную политику, чтобы ослабить позиции занявшей второе место на выборах из-за своей позиции по этому вопросу «Альтернативы для Германии». В частности, будущее правительство Германии планирует отменить программу ускоренной натурализации и депортировать просителей убежища, чьи заявки не были одобрены или рассмотрены.

Коалиция планирует уделить особое влияние вопросам безопасности, ускорить ход оборонных закупок, а также создать совет национальной безопасности и стимулировать набор граждан на добровольную военную службу. Предполагается, что министерства экономики и иностранных дел будут руководиться представителями ХДС, в то время как министерства финансов и обороны перейдут в ведение СДПГ.

В конце марта издание Politico сообщало, что лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц утратил основные рычаги влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планировал сформировать правительство. Журналисты отметили, что СДПГ являлась единственным возможным партнером фракции для формирования нового состава кабинета министров.

Ранее ультраправая АдГ впервые догнала ХДС/ХСС в рейтинге политических партий Германии.

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