Байден представился другим именем на приеме в Белом доме

Президент США Джо Байден принял участие в приеме в честь Дня независимости Греции, в ходе своего выступления представившись как «Джо Байденопулос». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия.

В материале отмечается, что торжественный прием прошел в Белом доме. На мероприятии среди других гостей присутствовали видные представители греко-американской общины.

«Я Джо Байденопулос», — сказал глава государства в начале своего выступления.

Собравшиеся люди отреагировали на слова президента аплодисментами и одобрительными выкриками. При этом сам американский лидер пояснил, что «Джо Байденопулос» — это его прозвище, созвучное с греческими именами.

По словам хозяина Белого дома, в прошлом именно благодаря поддержке американцев греческого происхождения ему удалось избраться в сенат от штата Делавэр. Это произошло, когда Байдену было 29 лет. Он подчеркнул, что те события открыли ему путь к «самому высокому посту на планете» — креслу президента США.

«И это одна из причин, по которой я сегодня здесь, в вашем сообществе», — добавил американский лидер.

Ранее Байден ошибся, говоря о сроке своего пребывания на посту главы государства.