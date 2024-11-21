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МИД: Россия приняла к сведению договоренности между властями и оппозицией Абхазии

Захарова: РФ приняла к сведению договоренности между властями и оппозицией Абхазии

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РИА «Новости»

В России приняли к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат подчеркнула, что Россия продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Абхазии, эта страна является одним из ближайших союзников и партнеров российского государства.

В Москве приняли к сведению договоренности между властями и оппозицией Абхазии, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности, рассказала Захарова. По ее словам, сейчас важно, чтобы были созданы необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов в республике, которые должны состояться до 19 февраля 2025 года.

Представитель МИД РФ добавил, что в Москве исходят из того, что в основе дальнейшего развития абхазского государства лежат прочные союзнические отношения с РФ, «которая остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии».

Ранее экс-президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что возможность посредничества в урегулировании кризиса обсуждалась с Россией.

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