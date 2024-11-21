Власти Абхазии обсуждали с Россией посредничество в урегулировании кризиса

Во время протестов в Сухуме власти Абхазии предлагали России стать посредником в конфликте с оппозицией, но до этого дело не дошло. Об этом РИА Новости рассказал экс-президент республики Аслан Бжания.

По словам Бжании, он разговаривал с российским представителем о том, что в случае необходимости Москва могла бы стать посредником при урегулировании кризиса, однако проблема была решена собственными силами республики.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента. Исполняющим обязанности главы государства был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Валерий Бганба.

Выборы в Абхазии пройдут в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Сухума планируется открыть к лету.