Протестующие в Абхазии вновь отказались покинуть здание парламента

Протестующие не покинут здание парламента, пока президент Абхазии Аслан Бжания не уйдет в отставку. Об этом заявил председатель организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, передает РИА Новости.

По его словам, нынешний президент Абхазии настаивает на том, чтобы протестующие покинули правительственный комплекс, а сам Бжания мог его занять.

«Там, где он находится, он имеет возможность подписать заявление о своей отставке. Вот это требование пока выполнено не будет, мы все отсюда не уйдем», — сказал Ардзинба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Бжания заявлял, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

Ранее совет старейшин Абхазии обратился к депутатам парламента.