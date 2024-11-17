Совет старейшин Абхазии обратился к депутатам парламента

Совет старейшин Абхазии и координационный совет по выходу из политического кризиса обратился к депутатам парламента республики. Заявление приводит Telegram-канал «Аидгылара».

«Парламент Абхазии, как единственный легитимный орган Республики, обязан взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее государственности Абхазии», — говорится в сообщении.

Там призвали членов парламента прибыть на рабочие места и «использовать все свои силы, знания и полномочия для принятия единственно верного решения во имя сохранения государственности Республики Абхазия».

Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье, 17 ноября, заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики, после этого он готов уйти в отставку. Также Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее начался демонтаж забора вокруг комплекса правительства в Сухуме.