Лавров рассказал, как страны относятся к просьбе осудить Россию по вопросу Украины

Все больше партнеров РФ, когда их просят осудить Россию по Украине, понимают, что этот конфликт сложился не в одночасье, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве примера Лавров привел партнеров Азии, Африки и Латинской Америки.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия приветствует усилия стран мирового большинства по урегулированию кризиса на Украине.

Он напомнил о встрече, которую 27 сентября Китай и Бразилия провели на полях Генеральной ассамблеи ООН по платформе «Друзья мира», созданной для урегулирования данного кризиса.

Вместе с тем он обратил внимание, что в феврале 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул свою инициативу по глобальной безопасности. По словам дипломата, «она была посвящена не какому-то конкретному кризису, а в целом тем принципам, которые необходимо применять для урегулирования любых конфликтов в любой точке земного шара». Один из ключевых принципов данной инициативы состоял «в необходимости понять и устранить первопричины возникновения того или иного кризиса», добавил он.

Ранее Лавров высказался о пункте об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС.