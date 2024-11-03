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Лавров высказался о пункте об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС

Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

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МИД РФ/РИА Новости

Закрепление в декларации саммита БРИКС требования уважать все принципы устава Организации Объединенных Наций (ООН) применительно к украинской ситуации, а не только предпочитаемый западными странами принцип территориальной целостности, является одним из основных политических достижений мероприятия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

«То, что декларация казанского саммита применительно к украинскому кризису закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей полноте и взаимосвязи, я считаю одним из наших основных политических достижений на мероприятии», — сказал он.

Также Лавров отметил, что саммит БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября, показал рост авторитета объединения. Он добавил, что целый ряд стран выразил заинтересованность стать странами — партнерами БРИКС.

Ранее Путин рассказал о трех ключевых направлениях сотрудничества стран БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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