Лавров заявил, что РФ приветствует усилия по урегулированию украинского кризиса

Россия приветствует усилия стран мирового большинства по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Казахстан, сообщает ТАСС.

Он напомнил о встрече, которую 27 сентября Китай и Бразилия провели на полях Генеральной ассамблеи ООН по платформе «Друзья мира», созданной для урегулирования данного кризиса.

«Мы приветствовали сам факт объединения усилий государств глобального Юга, глобального Востока, мирового большинства для того, чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволят устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве», — сказал министр.

Вместе с тем он обратил внимание, что в феврале 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул свою инициативу по глобальной безопасности. По словам дипломата, «она была посвящена не какому-то конкретному кризису, а в целом тем принципам, которые необходимо применять для урегулирования любых конфликтов в любой точке земного шара». Один из ключевых принципов данной инициативы состоял «в необходимости понять и устранить первопричины возникновения того или иного кризиса», добавил он.

4 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода.

Она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», уточнил венгерский премьер.

Ранее сообщалось, что «Друзья мира» подготовят площадку для саммита с участием России и Украины.