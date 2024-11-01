От датского канала TV2 потребовали разъяснений из-за нарушения границы России

Посольство России в Копенгагене потребовало у датского телеканала TV2 разъяснений по поводу материала, свидетельствующего о незаконном проникновении его журналистов на российскую территорию. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

В заявлении уточняется, что 30 октября телеканал TV2 выпустил репортаж с участием командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о формировании, которое принимало участие в атаке на Курскую область.

Сам сюжет был снят на территории украинского города Сумы, расположенного недалеко от границы. При этом корреспонденты вставили в материал собственный снимок бойца ВСУ, где он позирует у одного из отделений «Почты России».

«Посольство требует дать разъяснения по поводу появления такой фотографии и действий датских журналистов. Незаконное пересечение государственной границы России является уголовным преступлением», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Также там добавили, что в ролике военный ВСУ дает интервью на фоне нацистской символики, которая была присуща гитлеровской Германии. Как отметили в посольстве, нежелание корреспондентов из Дании обращать внимание на распространение опасной идеологии на Украине не может не вызывать возмущения.

Ранее российский суд заочно арестовал румынского журналиста, снимавшего в Курской области репортаж о вторжении ВСУ.