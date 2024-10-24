Ленинский районный суд в Курске вынес постановление о заочном аресте гражданина Румынии Барбу Мирчи, который незаконно пересек границу России с целью снять репортаж о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Отмечается, что Мирча будет заключен под стражу с момента его задержания в России или экстрадиции. Ему предъявлено заочное обвинение по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное пересечение государственной границы России»). Установлено, что иностранец въехал в страну, чтобы запечатлеть вторжение ВСУ в Курскую область.

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша, который незаконно пересек государственную границу в Курской области. В августе телеканал CNN сообщал, что Уолш посетил город Суджу в Курской области по приглашению властей Украины.

Ранее ФСБ возбудила дело в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области.