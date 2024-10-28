Стало известно, кому Трамп объявит тотальную войну в случае победы на выборах

Если кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп станет главой Белого дома, он развяжет «тотальную войну» против премьера Британии Кира Стармера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США», — отметили в публикации.

В статье напомнили, что противостояние началось из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис.

По мнению политических аналитиков издания, команда Трампа воспринимает премьера Британии как антиамериканца и «хнычущего, либерального зануду».

28 октября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей.

Ранее в США заявили, что хакеры из КНР перехватывали звонки американских политиков.