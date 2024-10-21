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Путин встретится с лидерами нескольких стран на саммите БРИКС

Ушаков: Путин 22 октября на саммите БРИКС в Казани встретится с Моди и Си

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 22 октября в рамках саммита БРИКС в Казани проведет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что 23 октября Путин встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и иранским президентом Масудом Пезешкианом. 24 октября российский лидер встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерришем.

«Мы ожидаем участия представителей 36 стран и руководства 6 международных организаций», — заявил Ушаков.

21 октября издание The Economist писало, что

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Ранее Путину и президенту ОАЭ подарили плюшевых медвежат.

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